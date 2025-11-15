Fallece el comandante Octavio Mejía, fundador de los bomberos de Ocotal

Esta mañana se conoció la muerte del fundador de la Asociación Civil de Bomberos de Ocotal, comandante Octavio Antonio Mejía Gómez, de 87 años.

La institución expresó sus más sentidas condolencias a la familia del comandante Mejía, destacando su legado de servicio, disciplina y compromiso que marcó el inicio de la organización.

El comandante Mejía Gómez murió la tarde de ayer en el Hospital Héroes de Las Segovias, después de presentar complicaciones de salud relacionado con enfermedades crónicas que padecía.

