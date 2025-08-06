30.7 C
Managua
miércoles, agosto 6, 2025
Fallece doña Amanda Sotelo en Carazo a los 104 años; deja un legado de 15 hijos, 39 nietos, 82 bisnietos y 33 tataranietos

Por Quique GonCan
A los 104 años de vida falleció doña Amanda Sotelo Cruz, quien procreó una numerosa familia junto a su amado y ya extinto don Domingo Rojas, en el barrio San Antonio, al sur de la ciudad de Jinotepe, en el departamento de Carazo,

Doña Amanda, nació el 8 de octubre de 1920, dio a luz a 15 hijos, de los cuales solo nueve le sobreviven, tuvo 39 nietos, 82 bisnietos y 33 tataranietos. Ella tuvo la dicha de conocer hasta la cuarta generación de su descendencia.

La Amanda Sotelo, como le conocían fue fundadora del barrio San Antonio, uno de los primeros 4 con los se fundó Jinotepe, donde fue reconocida por su altruismo y principalmente, con el impulso de las escuelas para niños y los inicios de la construcción de la Parroquia de San Antonio de Padua, junto a la ilustre, doña, Elenita Cano.

Hasta semanas atrás, caminaba sin ninguna dificultad por toda la casa, siempre le gustó lavar su ropa y muy poco dependió de las atenciones de sus hijas, y como si fuera poco leía sin anteojos y enhebraba la aguja para hacerle algunos ajustes a su ropita.

La vela de doña, Amanda Sotelo, se realiza desde esta noche en su vivienda ubicada frente a Pro-Mujer, en el barrio San Antonio, de Jinotepe.

