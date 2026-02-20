Explosión de pipa deja cinco fallecidos y más de 50 vehículos destruidos en Chile

La explosión de un camión que transportada gas provocó la muerte de cinco personas y dejó a más de 20 personas heridas en Santiago, capital de Chile.

Según medios locales, el conductor del vehículo perdió el control cerca de la localidad de Renca e impactó contra la barrera de contención. El conductor del camión de gas, de la empresa Gasco, y otras tres personas perdieron la vida.

Una decena de personas tuvo heridas de consideración y tuvo que ser derivadas a hospitales en estado de extrema gravedad. Cuatro de ellos con más del 50% de su cuerpo quemado. En tanto, otras diez personas llegaron por sus propios medios a los centros médicos.

La nube de gas se expandió hasta aproximadamente 800 metros a la redonda. Y de hecho la magnitud del incidente fue tal que las llamas derritieron las cámaras de seguridad que captaron las imágenes.

El equipo de Bomberos que trabajó en el lugar determinó en 840 grados la temperatura en el centro de la explosión.