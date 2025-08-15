Estrés y desvelo condujeron a la muerte a una joven rivense en Miami, Estados Unidos

La joven nicaragüense Samanta Corrales, de 25 años de edad, falleció a causa de un potente infarto que la sorprendió el miércoles 13 de agosto, en Miami, Florida, Estados Unidos, donde vivía desde hacía varios años.

Samanta era madre de un niño de dos años de edad y antes de irse a Estados Unidos, habitaba con su familia frente al Maxi Pali, en el barrio El Calvario, de Rivas.

En el año 2023, la joven rivense publicó en su Facebook que debido al estrés y el desvelo, a que se sometía, estudiando y trabajando, en busca del mal llamado “Sueño Americano”, los médicos le diagnosticaron Epilepsia, una condición de salud que nunca antes había padecido.

La compatriota indicó que a partir de entonces empezó a tomar medicinas para controlar sus convulsiones, pero era en vano, porque no podía cumplir con otras recomendaciones médicas.

Con el tiempo, la joven hizo mayores esfuerzos por su salud y dejó de convulsionar por seis meses, hasta que el problema cardíaco derivado de tanto estrés, terminó quitándole la vida.

La repentina partida de Samanta Corrales ha causado consternación entre sus familiares y muchas personas de Rivas, entre ellos los dueños del restaurante Hay Wey, quienes dedicarán todas las ganancias del fin de semana, para apoyar la repatriación de sus restos.