Este sábado será el cierre de la Cosecha Cafetalera 2025 – 2026

La Compañera Rosario Murillo, Copresidenta de Nicaragua informó este martes que el 21 de marzo se efectuará el acto nacional de cierre del Plan de Protección y Seguridad de la Cosecha Cafetalera Ciclo Productivo 2025-2026 en Apanás, Jinotega.

«Esta semana, compañeros, compañeras, propiamente el sábado 21 (de marzo) estará realizándose en el Primer Batallón de Infantería General de Brigada Patricio Centeno, del Sexto Comando Militar Regional en Apanás, el acto nacional de cierre de la Cosecha Cafetalera, ciclo productivo 2025-2026», indicó.

Destacó que esta cosecha «ha sido muy buena y que nuestras instituciones, Ejército, Policía, Ministerio del Interior han garantizado con plena seguridad, garantizado que el trabajo de los productores se canalice y beneficie a nuestra Nicaragua bendecida, a como debe ser».