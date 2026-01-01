Laguna de Apoyo cobra vida de 2 amigos oriundos de Masaya, que celebraban el año nuevo

José Daniel Barahona, de 20 años, y Augusto Narváez Salazar, de 17 años, murieron ahogados este primero de enero en la Laguna de Apoyo, por el sector de Los Ranchos.

José y Augusto eran oriundos de la comarca Las Flores, en Masaya, y andaban de paseo con otros amigos, cuando ocurrió la tragedia.

Sus cuerpos ya fueron entregados a sus familias, para las respectivas honras fúnebres.

Tu Nueva Radio Ya conoció que este mismo primero de enero ahí en la laguna de Apoyo, miembros de la Cruz Blanca salvaron de morir ahogadas a 3 adultos y 2 niños, desconociéndose de momento su formaban parte del grupo de los fallecidos José Daniel Barahona, y Augusto Narváez Salazar.

Las estadísticas de Tu Nueva Radio Ya revelan que el año pasado 5 personas se ahogaron en la laguna de Apoyo.