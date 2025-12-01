¿Estamos cuidando bien a nuestros niños y niñas?… seis menores perecieron en la última semana en Nicaragua

En los últimos siete días, seis menores de entre 18 meses y 12 años han perdido la vida en distintos puntos del país en circunstancias que han generado profunda preocupación, pues demuestra que no siempre los niños están bien cuidados por sus madres, padres o tutores.

El primer caso se registró en San Dionisio, Matagalpa, donde Cristian José García Álvarez, de 12 años, falleció tras sacar la cabecita por la ventana del autobús en que viajaba e impactar contra un poste de concreto.

El menor fue trasladado de inmediato al Centro de Salud Gregoria González, pero lamentablemente no se pudo hacer nada para salvar su vida.

En Estelí, el 25 de noviembre, el pequeño Elías José López Palacios, de 7 años, perdió la vida cuando jugaba oculto bajo cartones y fue arrollado accidentalmente por un camión repartidor en el barrio Gerardo Brook.

Ese mismo día, en Managua, el niño Axel Santiago Robles Muñoz, de 8 años, murió asfixiado mientras comía mamón chino.

En Jinotega, en la comunidad El Macao, de San José de Bocay, el niño Lenin Reyes Arróliga, de 27 meses, falleció luego de lamer una botella con herbicida que se encontraba en una mesa.

A estas tragedias se suma la registrada este domingo en el barrio Hialeah, de Managua, donde la pequeña Danna Nicole Velásquez Blas, de año y medio, murió al ser atropellada cuando jugaba con un primito de cuatro años en las afueras de su vivienda.

Este mismo domingo, pero en Jalapa, el niño Bryan Antonio Cruz Acuña, de 6 años, falleció al atragantarse de manera accidental en su hogar, ubicado en la comunidad Casa Roja.

¿Qué nos están diciendo estos hechos?

Aunque cada uno de los incidentes continúa bajo investigación, todos reflejan una realidad urgente: la niñez requiere supervisión continua y entornos seguros para prevenir tragedias.

Desde la Súper Líder del Dial, hacemos un llamado a padres, madres y tutores a mantener productos tóxicos fuera del alcance de las y los niños; vigilar de cerca los juegos y movimientos de los menores; evitar que los niños transiten solos en zonas de tráfico vehicular, enseñar conductas seguras en el hogar, la calle y espacios públicos; garantizar que siempre haya un adulto atento y disponible.

Recordá siempre: cuando se trata de la niñez, cada segundo de descuido puede tener consecuencias irreparables.