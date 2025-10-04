Estado de EE.UU. ejecutará a una mujer por primera vez en 200 años

El cuerpo quedó tan mutilado que la primera persona en encontrarlo ni entendió que se trataba de un cadáver humano.

Una mujer del estado de Tennessee fue programada para recibir la pena de muerte este martes y, de concretarse su castigo, se convertirá en la primera criminal en cumplir con dicha condena en más de 2 siglos, informa CBS News.

El último registro de pena de muerte de una mujer en Tennessee data de 1820, cuando Martin Eve fue ejecutada en la horca como cómplice de homicidio.

Christa Gail Pike, la condenada en cuestión, podrá elegir entre la inyección letal o electrocución para cumplir su sentencia, una opción disponible para quienes cometieron delitos capitales antes del 1 de enero de 1999.

El crimen por el que enfrenta sentencia se produjo el 12 de enero de 1995, cuando Pike, entonces de 18 años, torturó y asesinó a otra mujer, Colleen Slemmer, en la ciudad de Knoxville.

Según los registros judiciales, tanto Pike como Slemmer participaban en aquel momento en un programa de formación profesional. Pike, quien mantenía una relación sentimental con Tadaryl Shipp, sospechaba que Slemmer intentaba ‘robarle’ a su novio.

Movida por los celos, Pike, junto con Shipp y otra cómplice, Shadolla Peterson, planearon una agresión contra Slemmer. El trío llevó a la víctima a un área boscosa cerca de la Universidad de Tennessee, donde Pike la atacó brutalmente.

Slemmer fue degollada con un cúter, apuñalada con un cuchillo de carnicero y marcada con un pentagrama en el pecho. Como acto final, Pike le aplastó el cráneo con un trozo de asfalto.

Según los registros judiciales, el cuerpo de la joven fue descubierto por un jardinero, que «testificó que el cuerpo estaba tan golpeado que primero lo había confundido con el cadáver de un animal». Adicionalmente, Pike conservó un fragmento del cráneo de la víctima como trofeo y lo mostró a sus compañeros de clase.

Pike fue juzgada y condenada a muerte en 1996 por homicidio en primer grado, mientras que su novio se libró de ser ejecutado por ser menor de edad en el momento de la agresión. Por su parte, Peterson, supuesta amiga de Pike, obtuvo la libertad condicional tras testificar en su contra.

A pesar de los esfuerzos de sus abogados por evitar la pena de muerte argumentando trastorno bipolar, problemas de salud mental y antecedentes de abuso infantil, la ejecución de Pike fue programada para el 30 septiembre de 2026.