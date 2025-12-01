Esta tarde sepultan a niña arrollada por vecino en el barrio Hialeah de Managua

A las dos de la tarde de hoy lunes se le dará cristiana sepultura en el cementerio de Loma Linda, a la niña de 18 meses, Danna Nicol Velásquez Blas, quien murió tras ser atropellada por la camioneta de un vecino la mañana de ayer domingo.

Tragedia en Managua: muere niña atropellada por vecino

La vela de la pequeña se está realizando en la casa de familiares en el barrio Memorial Sandino, a varias cuadras de distancia de la Cuarta Etapa del barrio Hialeah, en Managua, en donde ocurrió el lamentable accidente.

De acuerdo con allegados, después de causar la muerte a la criatura, el vecino Jorge Luis Figueroa Mendoza, de 42 años, fue a lavar la camioneta con el propósito de borrar cualquier evidencia, pero fue identificado y detenido por la Policía.

Diana Margarita Mejía, tía de la niña, dijo que la información que se maneja es que la pequeña estaba jugando con un primito cuando se le zafó de la mano en el momento en que la camioneta iba pasando por una vuelta estrecha y la atropelló.

Al percatarse de la tragedia, Stefanny Blas, de 22 años, madre de la niña, salió del cuarto donde vivía y pidió auxilio a personas de la zona, recibiendo el apoyo de un conductor que la llevó con la pequeña al hospital Fernando Vélez Páiz.

Sin embargo, la menor se rindió a la muerte en el centro asistencial a causa de las lesiones sufridas en su cráneo.

Una prima de la madre expresó que la niña “no estaba bien cuidada”, dado que presuntamente, la progenitora estaba “pendiente de otras cosas” y no del cuido de la pequeña.

Stefanny Blas y su pareja Miguel Velásquez tienen un mes de haber llegado a vivir al cuarto que su hermana Verónica Blas alquila en la zona, sin imaginarse que, en ese lugar, su hija viviría sus últimos días.

La niña Danna Velásquez era la segunda criatura de la pareja. El otro niño tiene 4 años.

