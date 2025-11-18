Equipo de producción de «La Lista de Erick» visita Nicaragua para destacar gastronomía, paisajes y tradiciones

Este martes fueron recibidos por el compañero Daniel Edmundo Ortega Murillo los comunicadores del Programa «La Lista de Erick» del Canal RT en Español de la Federación de Rusia, quienes realizarán una visita de trabajo a nuestro país para documentar diversos aspectos de la vida nacional para nuevas ediciones de su programa televisivo.

Equipo del programa «La Lista de Erick» de RT en Español llega a Nicaragua para realizar grabaciones sobre cultura, tradiciones y gastronomía nacional

Los miembros del Programa «La Lista de Erick» que nos visitan son el compañero Erick Fonseca, quien funge como Presentador del Programa, acompañado de Anna Kuropátova, Redactora Jefa del espacio televisivo. El equipo los completan Stanislav Slugin e Ilia Enin, ambos integrantes del Equipo de Producción encargados de las labores técnicas y logísticas de las grabaciones que se realizarán en nuestro país.

Los comunicadores de «La Lista de Erick» realizarán grabaciones en distintos departamentos de Nicaragua para nuevas ediciones de su programa. El enfoque de estas producciones audiovisuales estará dirigido a destacar la Cultura, las Tradiciones, la Gastronomía, los Paisajes, la Naturaleza, así como la alegría del pueblo nicaragüense, la estabilidad y la paz que se vive en todo el territorio nacional.

Esta labor periodística permitirá que las audiencias de RT en Español conozcan más sobre las características distintivas de Nicaragua, desde sus expresiones culturales hasta sus atractivos naturales, pasando por la riqueza gastronómica que caracteriza a la nación centroamericana.

Intercambio con comunicadores nicaragüenses

Además de las grabaciones, los compañeros de RT participarán en Reuniones de Trabajo e intercambios con los Comunicadores Sandinistas de Nicaragua. Estos encuentros incluirán a profesionales de los Medios del Poder Ciudadano, comunicadores activos en Redes Sociales y Plataformas Digitales, miembros de la Juventud Sandinista 19 de Julio y estudiantes de las Universidades del Pueblo.

Estos espacios de diálogo permitirán el intercambio de experiencias profesionales y el fortalecimiento de vínculos entre los comunicadores de ambas naciones, facilitando el aprendizaje mutuo y la comprensión de las realidades informativas de cada país.

Con esta visita se continúa «Uniendo Esfuerzos y avanzando en la Cooperación entre los Comunicadores Sandinistas de Nicaragua y los Compañeros Comunicadores de la Federación de Rusia – de RT en Español«. Esta colaboración se enmarca en el compromiso compartido de ambas partes de aportar desde la Comunicación para la defensa de la verdad y el bienestar de sus respectivos pueblos.

La visita del equipo de «La Lista de Erick» representa un nuevo capítulo en las relaciones de cooperación mediática entre Nicaragua y Rusia, permitiendo que contenidos sobre la realidad nicaragüense lleguen a audiencias internacionales a través de una plataforma con alcance global como RT en Español, que transmite en múltiples continentes y cuenta con millones de espectadores en el mundo hispanohablante.