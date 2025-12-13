Enfermo mental que estaba desaparecido fue hallado sin vida en un barranco en Ticuantepe

El descompensado mental Juan José Cruz Martínez, de unos 40 años, fue encontrado muerto en estado de descomposición en el lugar conocido como El Ventarrón, en el municipio de Ticuantepe, departamento de Managua.

El cazador de noticias José Sánchez informó que don Juan José tenía varios días de haber desaparecido tras salir de su casa ubicada en el sector de Pancho Luz, del barrio Eduardo Contreras, en el municipio de Ticuantepe.

Al momento de ser encontrado, Juan Cruz estaba tirado con la cabeza hacia abajo y en una posición que deja entrever que se desnucó al caer por un barranco en la zona del Ventarrón.

Al lugar del hallazgo se presentaron agentes policiales acompañados por técnicos forenses del Instituto de Medicina Legal para iniciar las investigaciones en torno a las circunstancias de muerte de don Juan José Cruz Martínez.