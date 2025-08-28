Encuentran sin vida a tomador consuetudinario frente a Price Smart, Managua

El ciudadano Manuel de Jesús Gómez, de 47 años, fue encontrado muerto la mañana de hoy jueves, frente al parque de Price Smart, cercano a la rotonda de Plaza España, en Managua.

Trágica muerte de Manuel Gómez en Managua:

Su sobrina María José Ramos relató que don Manuel salió de la casa la mañana del miércoles, y hoy les avisaron que estaba muerto sobre una acera.

El ahora occiso habitaba en el barrio Jonathan González, en Managua, y tenía varios años de estar sumergido en el vicio del guaro.

Familiares indicaron que don Manuel Gómez estuvo hospitalizado varias veces por cirrosis, pero nunca dejó de tomar licor.

