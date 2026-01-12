Encuentran sin vida a profesor dentro de su casa en Masaya

El profesor universitario Juan Carlos Arias, de 60 años, fue encontrado en estado de descomposición dentro de su casa ubicada en el barrio El Repliegue, en la ciudad de Masaya.

Hallan muerto al profesor Juan Carlos Arias en Masaya

La tragedia fue descubierta por sus vecinos, quienes tenían 3 días de no verle la cara, y se percataron que del interior de la vivienda salía un olor putrefacto, por lo cual llamaron a la policía.

El cuerpo del profesor Juan Carlos Arias fue remitido a Medicina Legal, en Managua, para la respectiva autopsia que revele su causa real de muerte.