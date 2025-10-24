Encuentran sin vida a mujer en humedal de la Bahía de Bluefields

Una mujer desconocida fue encontrada sin vida la mañana de este viernes a orillas de la bahía en un humedal localizado al Este del barrio Loma Fresca, en la ciudad de Bluefields, Caribe Sur.

Hallan mujer sin vida en un humedal de Bluefields

Cazadores de noticias precisaron que el cuerpo de la infortunada ya estaba en descomposición y fue descubierto al otro lado del dique del señor Frank Zeledón.

De acuerdo con las primeras averiguaciones al señor Zeledón se le perdieron hace unos días unos búfalos y al ver unos zopilotes sobrevolando el área la mañana de hoy, mandó a un trabajador a ver si era uno de sus animales.

Sin embargo, cuando el empleado llegó al lugar encontró a la mujer fallecida, vistiendo únicamente un diminuto short.

Al sitio del hallazgo se presentaron agentes policiales acompañados por un médico forense para realizar las investigaciones correspondientes y determinar las causas de muerte de la mujer.

Pobladores de la zona presumen que la mujer pudo haber sido llevada en algún vehículo hasta el humedal en donde finalmente fue hallada sin vida.



