Encuentran sin vida a hombre reportado desaparecido cerca de Xiloá

El cuerpo sin vida de José Enrique Padilla Sevilla, de 38 años, fue encontrado la mañana de este sábado flotando en las aguas del Lago Xolotlán, en las cercanías de la laguna de Xiloá.

El infortunado había sido reportado desaparecido desde el pasado 5 de marzo luego de que cayera la noche y no supieran nada de él.

Padilla Sevilla era habitante de la comarca La Paz, en el municipio de Mateare y tras el hallazgo, las autoridades procedieron a trasladar el cadáver al Instituto de Medicina Legal, donde se le practicará la autopsia para determinar las causas de la muerte y establecer si hubo o no mano criminal en el caso.