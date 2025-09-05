Encuentran muerto a uno de tres hermanos que padecen esquizofrenia en Estelí

El enfermo mental Danir José Velásquez Gutiérrez, de 32 años de edad, fue encontrado muerto la mañana de este viernes en la ciudad de Estelí.

Tragedia en Estelí: Danir Velásquez y su lucha contra la esquizofrenia

Danir fue descubierto sin vida dentro de su casa ubicada en la manzana número 5 del barrio Proyecto Estelí Heroico.

El infortunado habitaba junto a dos hermanos, también diagnosticados con esquizofrenia y estaban bajo el cuido de su mamá, doña Rosario Gutiérrez.

La señora dijo que se enteró de la muerte de su hijo al llegar hoy a darle el desayuno y lo encontró tirado en el suelo en calzoncillos.

Agregó que la última vez que lo vio con vida fue la tarde de ayer cuando fue a dejarle la cena por lo que supone que falleció entre anoche y la madrugada.

Doña Rosario Gutiérrez dijo que Danir tenía 13 años de padecer de esquizofrenia.

Afirmó que antes era un joven normal que estudió hasta el cuarto año de una carrera agropecuaria en la universidad, además de practicar deportes.

De manera preliminar, se conoció que la muerte habría sido natural, sin embargo, la Policía y un forense llegaron al lugar a realizar las investigaciones.

