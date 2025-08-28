Encuentran en Paiwas cuerpo de niño ahogado el martes en rio de Mulukukú

Este jueves fue encontrado flotando en un caño de San Pedro del Norte, en Paiwas, Caribe Sur, el cuerpo de un niño de 12 años, que se ahogó el martes en el rio Tuma, en Mulukukú, Caribe Norte.

Todo hace indicar que la fuerte corriente del rio Tuma arrastró casi 70 kilómetros el cuerpo del menor, que al momento de ahogarse estaba recogiendo arena junto a familiares en el barrio Las Vegas.

El cuerpo del niño de 12 años fue visto por una persona flotando cerca del muelle de San Pedro del Norte, jurisdicción de Paiwas, quien de inmediato aviso a la policía.

Los agentes al llegar al sitio sacaron el cuerpo y tras revisarlo y compartir información con la policía de Mulukukú, se determinaron que era el niño ahogado el martes.

A pesar de que el cuerpo ya estaba en estado de descomposición, la policía de Paiwas se lo entrego a su familia, para que le dieran cristiana sepultura en Mulukukú.