Encuentran cuerpo sin vida en aguas de Ostional, San Juan del Sur

Un ciudadano fue encontrado sin vida en la zona costera de Ostional, luego de que un grupo de personas que se encontraba pescando y disfrutando del paisaje avistara el cuerpo flotando en el mar.

Según testigos, el cadáver corresponde a un hombre y se encontraba en avanzado estado de descomposición, lo que generó alarma entre los presentes.

De inmediato, pobladores dieron aviso a la Policía Nacional, quienes se trasladaron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes y determinar si se trata de un caso de sumersión u otra causa.