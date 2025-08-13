type here...
miércoles, agosto 13, 2025
Encuentran cuerpo flotando en laguna de Tisma, Masaya

Por Quique GonCan
El cadáver de un hombre de identidad desconocida fue encontrado flotando la mañana de hoy miércoles, en la laguna de Tisma, en el departamento de Masaya.

El cuerpo fue localizado por lugareños quienes al llegar a pescar a la zona, divisaron el cadáver flotando boca abajo en las aguas.

El ahora occiso era alto, recio, de tez morena y al momento del hallazgo vestían un pantalón jeans azul y una camiseta negra con letras blancas en la espalda.

El cuerpo del desconocido fue trasladado al Instituto de Medicina Legal, aquí en Managua, donde se esclarecerán las causas del deceso.

Se espera que familiares lleguen a identificar y reclamar el cuerpo para darle cristiana sepultura.

