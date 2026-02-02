Encuentran sin vida al joven autista Kenneth Jafeth Zamora Álvarez

A las 11 de la mañana de este lunes, fue hallado en estado de descomposición, el cuerpo sin vida del adolescente Kenner Jafeth Zamora Álvarez, de 17 años, quien desapareció desde la tarde del miércoles 21 de enero en Lechecuagos, León.

Kener Jafeth Zamora Álvarez

El cuerpo fue hallado en un cauce localizado entre La Paz Centro y La Ceiba tras 12 días de búsqueda incansable por parte de miembros de familiares, amigos, pobladores y los Bomberos Unificados.

De acuerdo con la información obtenida, el médico forense que examinó el cuerpo determinó que tenía cuatro días de fallecido.

Los restos del infortunado fueron reconocidos por su señora madre y entregados para ser sepultado de manera inmediata.

El jovencito sufría de autismo y dificultad para hablar, y se extravió cuando estaba jugando con su hermano de 12 años frente a su casa ubicada en el sector de Las Trincheras, en la comarca Lechecuagos, cerca del Cerro Negro.



