Encuentran abandonada en Peñas Blancas, Rivas, moto de nica que desapareció al viajar a Costa Rica

En la frontera de Peñas Blancas, en Rivas, fue encontrada abandonada una motocicleta que pertenece a Jeffrey Ezequiel Sánchez Rojas, de 30 años, habitante del barrio Hialeah, de Managua, quien desapareció desde el domingo pasado, tras viajar hacia Costa Rica.

Según sus familiares, Jeffrey logró hablar por celular una vez con su madre, Georgina Rojas, y le dijo que estaba en San José, Costa Rica. En ese momento, el joven le pidió a su mamá el número telefónico de su exsuegra, quien reside en el país vecino.

Posteriormente, la madre devolvió la llamada al número desde el cual se comunicó Jeffrey, pero le respondieron que ese teléfono era alquilado, y desde entonces no volvieron a tener noticias sobre él.

Ante la angustiante situación, doña Georgina Rojas viajó a la frontera sur para realizar gestiones ante las autoridades de Costa Rica y Nicaragua, en un esfuerzo por localizar a su hijo.

Hasta el momento, lo único confirmado es que la moto de Jeffrey fue hallada en Peñas Blancas, sin que exista información adicional sobre su ubicación o estado.

Los familiares solicitaron a la ciudadanía que, si tienen información de Jeffrey Sánchez, favor se lo comuniquen a los números: 5806-6491 o 8560-3301.