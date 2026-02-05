Encuentran a recién nacida a orillas de un camino en Teustepe

Una niña de pocas horas de nacida fue encontrada botada a un lado del camino en la comunidad El Palmar, de Teustepe, Boaco, la mañana de este jueves.

Rescate de bebé abandonada en Teustepe: historia de valentía

El hallazgo fue hecho por un joven que se dirigía a su trabajo y escuchó el llanto de la bebé que estaba parcialmente envuelta en pedazos de trapos.

Al acercarse, el muchacho vio que se trataba de una bebé por lo que de inmediato avisó a su familia y posteriormente a las autoridades competentes.

Gracias a su rápida reacción, la bebé fue puesta a salvo y luego entregada a personal del Ministerio de la Familia que la llevaron a un centro de salud.

Autoridades policiales se movilizaron al lugar para iniciar las investigaciones sobre las circunstancias en las que la menor fue abandonada; así como para garantizar su protección.

