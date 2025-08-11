Joven desaparecido desde el fin de semana es encontrado muerto bajo el puente San Fabían

Allan Alonso Duarte Maradiaga, un joven de 20 años, que había sido reportado como desparecido por su familia desde el sábado, fue encontrado muerto la tarde de este lunes bajo el puente de San Fabián en la carretera Ocotal – Dipilto.

Allan Alonso era originario de la comunidad Palo Verde del municipio de Santa María, en Nueva Segovia, y al momento de desaparecer andaba en su moto, la cual fue encontrada sobre la vía ayer domingo a 300 metros de donde hoy fue encontrado su cuerpo.

Al momento de ser hallado el cadáver, aún tenía prensado en el brazo derecho el casco de seguridad. La Policía Nacional se trasladó al lugar para realizar las debidas averiguaciones, y determinar las circunstancias de muerte de Allan Duarte Maradiaga.