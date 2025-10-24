ENACAL suspende el agua potable en 7 sectores de Managua por obras en la Pista Héroes de la Insurrección

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL) informó a la población de Managua que suspenderá el suministro de agua potable el próximo lunes 27 de octubre en 7 sectores de la capital debido a trabajos de acoples en las líneas de conducción que forman parte de las obras de ampliación de la Pista Héroes de la Insurrección que ejecuta la Alcaldía de Managua.

La suspensión del servicio se realizará en horario de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. y afectará a las familias residentes en Ciudad Jardín, Campo Bruce, San José Oriental, 19 de Julio, Largaespada, El Paraisito y La Tenderi.

Según el comunicado oficial, los trabajos de acoples se realizarán en la línea de conducción de tuberías de 24 pulgadas en el sector de los semáforos del Dorado, y en la línea de conducción de tuberías de 16 pulgadas en el sector del Puente El Edén, correspondiente al Tramo 4 de la Pista Héroes de la Insurrección.

Los acoples de tubería representan una intervención técnica especializada que requiere la suspensión temporal del flujo de agua para garantizar la correcta conexión de los sistemas de conducción y evitar fugas o daños en la red de distribución que abastece a estos sectores residenciales de Managua.

La coordinación entre ENACAL y la Alcaldía de Managua busca minimizar el impacto en la población al programar estos trabajos durante un solo día de la semana, concentrando las labores técnicas en un horario específico que permita el restablecimiento del servicio en horas de la tarde para que las familias puedan contar con agua potable durante la noche y madrugada.

ENACAL pidió disculpas por los inconvenientes causados y solicitó a los usuarios que comuniquen cualquier denuncia, emergencia, apoyo con cisternas o problema con el suministro de agua potable y saneamiento a la línea de emergencia, número 127, que permanecerá disponible durante todo el período de suspensión del servicio.

Los trabajos se enmarcan dentro del proyecto de mejoramiento y ampliación de la Pista Héroes de la Insurrección, una de las arterias viales más importantes de Managua que conecta diversos sectores de la ciudad y facilita la movilidad urbana de miles de ciudadanos diariamente.