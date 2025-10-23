En Villa Nueva, Chinandega, choque entre 2 motocicletas causa muerte de ambos conductores

Víctimas de politraumatismo murieron la tarde de este jueves los motociclistas Olver Mondragón y José Uriel Rocha, al chocar entre sí, en la salida de la comunidad Israel hacia el Bonete, en el municipio de Villa Nueva, departamento de Chinandega.

Las circunstancias exactas del mortal choque están siendo investigadas por la policía de Villa Nueva.

Tu Nueva Radio Ya conoció que Olver era oriundo de la comunidad Las Pilas, en Villa Nueva, mientras que José Uriel habitaba en la comarca El Carrizal, en el municipio de Cinco Pinos.

En el hecho además resultó lesionado Rommel Rocha Benavidez, oriundo de la comunidad Cayanlipe, y supuestamente, era pasajero del ahora fallecido José Uriel Rocha.