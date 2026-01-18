En sesión especial, diputados nicaragüenses aprueban 4 feriados nacionales

La Asamblea Nacional de Nicaragua celebró este domingo una sesión especial en Ciudad Darío para conmemorar el natalicio del poeta Rubén Darío, considerado el máximo exponente del modernismo literario en lengua española.

Durante la sesión, diputados y autoridades culturales destacaron el legado del “Príncipe de las Letras Castellanas” y su aporte invaluable en la identidad nacional.

Además, durante la jornada los diputados aprobaron 4 nuevos días feriados nacionales, siendo estos el 18 de enero, en homenaje al poeta universal Rubén Darío; el 2 de febrero Día Nacional de la Reconciliación y la Paz, el 21 de febrero, dedicado al general de hombres y mujeres libres, Augusto C. Sandino; y el 8 de noviembre, en honor al Comandante Carlos Fonseca.

Los diputados también aprobaron la Ley de Declaración como Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación, que otorga reconocimiento legal a 21 sitios emblemáticos que representan los pilares de nuestra nicaraguanidad.

Los lugares son Ciudad Darío, La Concordia, San Rafael del Norte, Yalagüina, Nagarote, El Viejo, Nandaime, La Libertad, Boaco, Juigalpa, El Sauce, Ocotal, San Juan de Limay, Catarina, San Juan de Oriente, Somoto, Sutiava, Monimbó, Bluefields y Bilwi.