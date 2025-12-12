En San Marcos, Carazo, hombre se enamora de mujer ajena, y como no le hizo caso intentó quitarse la vida

Un tremendo lavado estomacal le hicieron los médicos del hospital Regional Santiago, en Jinotepe, Carazo, a un hombre de apellidos Pérez Morales, de 33 años, para salvarle la vida luego que intentara suicidarse tragando fármacos por motivos de amor.

Según nuestro corresponsal en Carazo, Nelson Fonseca, el hombre intentó quitarse la vida al enamorarse de una mujer casada, la que nunca le correspondió a su amor.

Pérez Morales todos los días “le tiraba piropos” a la mujer casada: “adiós mi currucuchita”, “Si fueras una serie de televisión, no me perdería ni un solo episodio», “Si la vida es un juego de ajedrez, tú eres mi reina”, entre otros, demostrándole su amor.

Como la señora casada nunca “le paró bola”, el hombre puso a beber guaro como contratado, y ya bien fundido, tragó sustancias desconocidas que casi se lo llevan “onde caifás”.

Amigo oyente, si usted esta enamorado de una mujer y esta no le hace caso, le recomendamos buscarse otra, recuerde el pasaje bíblico de Isaías 4:1, “para cada hombre hay 7 mujeres.