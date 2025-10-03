En ONU exigimos fin del colonialismo, imperialismo y neocolonialismo

La Cuarta Comisión de Naciones Unidas encargada de los temas sobre Descolonización y Política Especial empezó hoy sus reuniones de trabajo con el tema: Erradicación del Colonialismo en todas sus Formas y Manifestaciones.

Esta Comisión se erige como un Foro esencial para la lucha global por la Autodeterminación de los Pueblos y brindar un espacio a las Naciones para denunciar las formas contemporáneas de Colonialismo y Neocolonialismo que persisten en vulnerar la Soberanía y los Derechos Humanos.

En representación de nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, GRUN, participó el Compañero Jaime Hermida Castillo, Embajador, Representante Permanente de Nicaragua ante Naciones Unidas, condenando enérgicamente el Colonialismo en todas sus formas, denunciando su evolución hacia prácticas neocoloniales como las medidas coercitivas unilaterales, la guerra económica y la injerencia extranjera.

El Compañero Hermida reafirmó su Solidaridad con Pueblos que aún sufren bajo regímenes de opresión y expresó su apoyo inequívoco a Palestina, Puerto Rico, el Sáhara Occidental y otros territorios no autónomos, en especial aquellos ubicados en el Caribe, cuyos Derechos a la Autodeterminación y la Independencia continúan siendo negados.

Asimismo, el Compañero Hermida hizo un llamado a la unidad entre las naciones del Sur Global para avanzar hacia un Orden Mundial Multipolar, basado en el Respeto Mutuo, la Soberanía y la Justicia, subrayando que la Lucha contra el Colonialismo es también una Lucha por la Paz, y reafirmando el compromiso de Nicaragua en mantenerse firme junto a los Pueblos Dignos del Mundo hasta erradicar toda forma de dominación y opresión.