El trabajador Alberto José Talavera Martínez, de 33 años, falleció este jueves tras luchar por su vida durante tres días en la unidad de cuidados intensivos de un hospital capitalino, informaron cazadores de noticias.

Accidentes laborales: Obrero fallece tras sufrir caída desde una altura aproximada de 10 metros

Talavera Martínez resultó con graves lesiones en su cabeza y otras partes del cuerpo al caer desde una altura de más de 10 metros mientras laboraba sobre el techo en una bodega en el barrio Walter Ferretti, distrito V de Managua.

En el video grabado por una cámara de seguridad a las 10:43 minutos de la mañana del lunes 16 de febrero, se observa que aparentemente algo se quebró en el techo y el trabajador cae al piso junto a escombros de materiales.

En la grabación se observa que, tras caer de espalda, el obrero fue auxiliado por otros compañeros de trabajo quienes llamaron a equipos de emergencia para que lo llevaran al hospital, en donde finalmente se rindió ante la muerte.

En menos de 24 horas muere otro obrero que sufrió caída por falta de medios de protección #Managua #Nicaragua #UltimaHora pic.twitter.com/G8JioR7bCA — La Nueva Radio YA (@nuevaya) February 19, 2026

Con la muerte de Alberto José Talavera Martínez sumaron dos los obreros que murieron en Managua en menos de 24 horas a causas de accidentes laborales ocurridos por la falta de equipos o medios de protección.

Ayer miércoles falleció el trabajador Joseph Abraham Ramírez Hurtado, de 26 años, al caer desde una altura de doce metros mientras instalaba un rótulo en una valla publicitaria en la entrada a la comarca Veracruz, carretera a Masaya.

