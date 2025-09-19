En 2025, 10 personas han muerto en Nicaragua por la caída de árboles; la última víctima fue un niño en Ometepe

En el centro de salud del municipio de Altagracia, falleció este mediodía, el niño de iniciales A.A.O.F. tras caerle encima un árbol que fue derribado por los fuertes vientos.

Cazadores de noticias informaron que la desgracia sucedió frente a la iglesia católica en la comunidad Urbaite, en el municipio de Altagracia, Isla de Ometepe, Rivas.

El niño era oriundo de la comunidad La Culebra, de San Carlos, Río San Juan y andaba disfrutando de las vacaciones escolares junto a su familia, entre ellos su mamá, la maestra Flor de María Flores Hernández, cuando los vientos botaron el árbol.

Tras el percance, el pequeño fue llevado de emergencia al centro de salud, donde falleció pocos minutos después a causa de un trauma craneal severo, a pesar de los esfuerzos médicos por salvarle la vida.

Con este caso, suman dos las personas que en las últimas 24 horas han muerto al caerles árboles encima en Nicaragua.

Ayer jueves, el motociclista Julio César Madriz López, de 56 años, falleció al caerle encima un enorme árbol en el municipio de Nandasmo, departamento de Masaya.

Según las estadísticas de Tu Nueva Radio Ya, diez personas han fallecido al caerles árboles encima en distintas partes del país, en lo que va del año 2025.

De esas personas, tres murieron en Matagalpa, dos en Nueva Segovia, uno en el Caribe Norte, una en el Caribe Sur, una en León, una en Masaya y la última en la Isla de Ometepe, Rivas.