El «Tío Caldera» se lesiona un pie y peligra la pelea ante Rosendo

La tan esperada pelea de exhibición entre Rosendo Álvarez y Juan Caldera, programada para el 15 de septiembre podría no realizarse. Por medio de sus redes sociales, «El Tío Caldera» expresó que mientras trabajaba se lesionó uno de sus pies y lo mandaron de reposo por 2 semanas.

«Este fin de semana mientras ejecuta trabajos de traslado de pollos del cuarto frió al área de despacho sufrí un resbalón, cayendo debajo de las patas de la carretilla cargadas con 12 sacos de pollo, me lesione mi dedo de mi pies derecho, una ves visite a mi Ortopedista personal me ordenó placa y gracias a Dios no hubo fractura pero si debo estar en total reposo por 2 semanas con mis fármacos recetados hasta mi recuperación, gracias a Dios no fue grave el accidente» dijo Juan Caldera en sus redes sociales.

Tu Nueva Radio YA, se comunicó con Juan Caldera y este expresó.

«Probablemente la pelea sufra una modificación en la fecha, gracias a Dios soy una persona sana, para quienes dicen que no voy a pelear, solo fue un accidente, la pelea va porque va, yo me voy a sacar esa espinita» manifestó el «suggar daddy».

Los equipos de trabajo de Rosendo Álvarez y Juan Caldera se van a reunir en las próximas horas para abordar el tema sobre este gran combate.