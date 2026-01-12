El «Sí… Acepto» empieza a resonar en toda Nicaragua: Tu Nueva Radio Ya abre inscripciones para “Ya Tu Boda 2026”

¡Atención, enamorados de cada rincón del país! El momento de cumplir ese sueño que han guardado con ilusión en el corazón ha llegado. Tu Nueva Radio Ya, la emisora que late al ritmo de las familias nicaragüenses, anuncia con inmensa alegría que ya están abiertas las inscripciones para «Ya… Tu Boda 2026»

Rosario Murillo: Día del Amor en Nicaragua en Ya Tu Boda de Radio YA

Desde este martes, nuestras instalaciones, ubicadas del Ministerio del Interior 3 cuadras al sur, se convierten en la cuna del romanticismo. Todo nuestro equipo está listo para recibir a cada pareja que desea fortalecer los cimientos de su hogar bajo el amparo de la ley y el calor de nuestra comunidad.

Uniendo corazones con Amor, Fe y Esperanza

Con más de dos décadas de historia, esta fiesta de unidad familiar fue destacada por la Compañera Rosario Murillo, Copresidenta de Nicaragua, quien envió un mensaje de aliento a los futuros contrayentes:

“Vamos adelante preparándonos también para el 14 de febrero… esto es algo que es promovido desde hace ya varios años por la Radio Ya y Canal 6… celebrando el Amor, la Unión y la Esperanza”, resaltó la Compañera Rosario, recordándonos que el amor es la fuerza que mueve a nuestra nación.

¡Den el paso hoy mismo de forma gratuita!

No importa si tienen apenas unos meses de noviazgo o si llevan toda una vida compartiendo el mismo techo; esta es la oportunidad perfecta para sellar su compromiso con seguridad jurídica y sin costo alguno.

¿Qué deben traer a nuestras instalaciones?

3 fotocopias de la Partida de Nacimiento de ambos contrayentes.

3 fotocopias de la Cédula de Identidad de la pareja.

3 fotocopias de la Cédula de Identidad de dos testigos (mayores de 18 años).

¡Su historia de amor merece ser celebrada!

No dejen para mañana lo que el corazón les pide hoy. Invitamos a todos los enamorados, desde las comunidades más lejanas hasta el corazón de la capital, a no esperar al último minuto. Vengan en horario de oficina a inscribirse y aseguren su lugar en esta histórica fiesta de amor nacional.