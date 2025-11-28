«El Raquetero» fue ultimado a cuchilladas en el Reparto Schick de Managua

Un violento altercado ocurrido en el Reparto Schick del barrio 18 de Mayo dejó como resultado la muerte de Roger Carlos Lindo Rivas, de 27 años, conocido popularmente como «El Raquetero».

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital Manolo Morales Peralta, pero lamentablemente ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de las múltiples heridas de arma blanca que presentaba.

Según reportes preliminares, el suceso ocurrió cuando Roger Lindo Rivas se encontró en una de las calles del barrio con dos sujetos identificados por sus alias como «Chino Norlan» y «El Zorro».

Aparentemente, «Chino Norlan» es un individuo que recientemente salió del sistema penitenciario. Tras una rápida discusión, los atacantes sacaron cuchillos y le asestaron a Lindo Rivas múltiples puñaladas en el costado izquierdo, cuello, tórax, brazo y abdomen.

Roger Lindo quedó tendido en el suelo en un charco de sangre. Vecinos que presenciaron el ataque acudieron rápidamente en su auxilio y lo trasladaron al hospital. A pesar de los esfuerzos del personal médico por reanimarlo, la víctima falleció a causa de la abundante pérdida de sangre.

El móvil del crimen apunta a una presunta «pasada de cuentas». Denisse Adilia Castillo Urbina, quien era novia del fallecido, declaró que el «Chino Norlan» y «El Zorro» habían jurado vengarse de «El Raquetero» apenas salieran de prisión.

La Policía Nacional se encuentra realizando intensos operativos en la zona del Reparto Schick y el barrio 18 de Mayo para localizar y capturar a los dos sujetos señalados como responsables del violento asesinato