El Rama: Buscan a sujeto que supuestamente raptó a su cuñada de 12 años

El sujeto Holman Garmendez, de unos 30 años, fue denunciado como el presunto autor del rapto de una cuñada de 12 años, hija del señor José Dávila Trujillo.

El preocupado padre interpuso la denuncia ante las autoridades policiales de El Rama, en donde dijo que Holman era el marido de su hija mayor, quien tiene 20 años.

Don José agregó que su hijita raptada se llama Sarita del Carmen Dávila y desapareció junto a Holman la noche del pasado viernes 6 de marzo.

El padre explicó que Holman era quien prácticamente le realizaba todos los trabajos en la finca y jamás miraron algo raro entre él y su niña.

Añadió don José que desde el día que se desapareció su niña, Holman dejó abandonada a su mujer con quién tiene una niña de 8 meses.

“Lo llamamos al celular y solo buzón sale, necesito ayuda para encontrar a mi hija y a ese hombre”, expresó don José.

Holman Garmendez tenía 4 años de vivir en la zona de Aguas Calientes, jurisdicción de El Rama y de dónde desapareció junto con la niña.

El sujeto aparentemente es originario de Camoapa, sin embargo, su mamá supuestamente vive en la zona de Nueva Esperanza, cerca de Kukra Hill, Caribe Sur.

Don José Dávila Trujillo pidió a la población a que le ayuden a dar con el paradero de su niña o con su yerno, pues está convencido que este se la llevó.

Para facilitar la búsqueda, don José Dávila facilitó fotografías de Holman y de la niña con el fin de que la población los reconozca por el sitio en donde se encuentren.

Para cualquier información sobre el paradero de la niña Sarita Dávila o Holman Garmendez se puede llamar a la línea 118 de la Policía o a don José Dávila a los números 8148-7174 – 8900-5800.

