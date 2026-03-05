El llamado de la muerte: el trágico accidente aéreo que marcó la historia del cine en Nicaragua

Lo que debía ser la culminación de un ambicioso proyecto cinematográfico en tierras nicaragüenses, se convirtió en una de las tragedias aéreas más recordadas del país.

El vuelo 763D de la compañía TACA

Un día como hoy, 5 de marzo de 1959, el vuelo 763D de la compañía TACA se precipitó a tierra poco después de despegar del Aeropuerto Las Mercedes (hoy Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino), dejando un saldo de 15 personas fallecidas.

La tragedia está intrínsecamente ligada al séptimo arte. En el avión viajaban técnicos y parte del equipo de producción de la película «El llamado de la muerte» (también referida como La llamada de la muerte), una cinta dirigida por Antonio Orellana que acababa de terminar su rodaje en diversas locaciones de Nicaragua.

Entre las víctimas mortales se encontraban tres figuras clave de la producción mexicana, la maquillista Blanca Margarita Paredes, y los camarógrafos Adrián Durán y Juan Durán.

Según registros históricos, entre los restos de la aeronave se encontraron rollos de película con las últimas tomas de la cinta. Al ser destruidos por el impacto y el fuego, este material nunca pudo ser incluido en la edición final, dejando un vacío técnico en la obra póstuma.

A las 4:00 p. m. de aquel jueves, el Vickers Viscount 763D, con matrícula YS-09C, inició su carrera de despegue con destino a El Salvador, México y Nueva Orleans. A bordo viajaban 19 personas.

Apenas a unos minutos de elevarse, el motor número 1 falló, el avión perdió el control, giró bruscamente a la izquierda y se estrelló contra un árbol cerca de la Escuela de Agricultura.

La magnitud del desastre fue tal que el fuselaje quedó reducido a cenizas debido a la gran cantidad de combustible. Entre los fallecidos figuraban personalidades como Mauricio Peñalba, hijo del célebre pintor Rodrigo Peñalba; el Padre Antonio Ragazini, inspector salesiano; y el costarricense Armando Carranza, veterano de la Segunda Guerra Mundial.

Pese a la violencia del impacto, cinco personas lograron sobrevivir, entre ellas dos azafatas y dos estudiantes nicaragüenses: Oscar Zamora Salgado y Cristian Icaza May.

Icaza May, quien años después se convertiría en un brillante ingeniero civil, relató en su momento cómo su asiento se desprendió del fuselaje, rodando más de 100 metros lejos del avión en llamas, lo que le permitió salvar su vida de manera milagrosa.

Tras las investigaciones, la Junta de Accidentes no pudo atribuir una falla mecánica específica, aunque señaló el fallo del motor y la falta de retracción del tren de aterrizaje como factores determinantes.

La película «El llamado de la muerte» fue finalmente estrenada el 25 de octubre de 1960.

Lo que inicialmente era un título de suspenso y ficción, terminó convirtiéndose en un homenaje póstumo y en el último registro del trabajo de aquellos técnicos que perdieron la vida tras capturar la belleza de los paisajes nicaragüenses.

(Con información de Harley Ezel)

