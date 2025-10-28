El huracán Melissa se degrada a categoría 4

El huracán Melissa se degradó a categoría 4 pocas horas después de tocar tierra en Jamaica, aunque las autoridades mantienen las alertas por vientos intensos, inundaciones repentinas y marejada ciclónica, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

El fenómeno presenta vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora (150 millas) y continúa siendo una amenaza severa para Jamaica y otras islas del Caribe.

El huracán más poderoso de la actual temporada atlántica, tocó tierra cerca del mediodía en Jamaica con categoría 5, alcanzando vientos de hasta 295 km/h (185 mph). Actualmente se encuentra 15 kilómetros al sur de la Bahía de Montego y avanza hacia el nornoreste a unos 13 km/h. Pese a su debilitamiento, el organismo advirtió que los efectos catastróficos persisten y pidió a la población mantenerse refugiada hasta nuevo aviso.

Unas 165.000 personas se encuentran en riesgo directo por el paso del ciclón, mientras que el 35% de la isla permanece sin electricidad debido a los daños en la red pública de energía de Jamaica.