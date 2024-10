El Guadalupano compone corrido «No Hay Otro como Tú» dedicado al Presidente Daniel Ortega

El cantautor nicaragüense Pedro Pablo Martínez Téllez «El Guadalupano» compuso el corrido musical «No hay Otro Como Tú» dedicado al Presidente Daniel Ortega, quien el próximo 11 de noviembre cumplirá un año más de vida conduciendo a Nicaragua en sendas de Paz y Desarrollo.

Pedro Pablo Martínez Téllez, «El Guadalupano»

El Guadalupano compuso el tema el pasado 8 de octubre, a las 3 de la madrugada, en el hospital Carlos Roberto Huembes, en Managua, donde se encuentra ingresado por complicaciones en su salud.

El compañero Wilmor López, Asesor presidencial en Cultura Tradicional y Folklórica, relató a Tu Nueva Radio YA que el sábado visitó al Guadalupano, quien goza del cuidado de sus hijos y esposa Rosa Méndez.

«El Guadalupano escribió el corrido en 40 minutos y en la letra plasma el reconocimiento del cantante a la buena gestión del Gobierno Sandinista en favor del pueblo, que presidente el Comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo», dijo Wilmor López.

En un video grabado por el compañero Wilmor López en la sala del hospital, el cantante leonés expresa: “Un abrazo fraterno para nuestro Comandante Daniel Ortega Saavedra de parte del Guadalupano y de todos sus hijos que siempre estarán con él… siempre sandinistas hasta la muerte”.

Por su estado de salud, El Guadalupano no puede escribir, por lo cual, dictó la letra del tema a su hijo Rigoberto Martínez quien lo plasmó en papel, mientras su otro hijo Pedro Pablo Martínez Méndez lo entona acompañado de una guitarra.

Parte del corrido “No hay otro como tú” destaca: “Comandante amigo… tu pueblo está agradecido por lo que has hecho con fe, otro gobierno no existe que se haya entregado al pueblo de Dios… Daniel Ortega tu pueblo te ama porque le has traido a todos los paz”.

Desde el pasado 8 de octubre hasta la fecha, “El Guadalupano” ha compuesto 18 temas musicales, que piensa incluir en un nuevo disco musical con voces de artistas amigos.

Tu Nueva Radio YA desea la pronta recuperación del cantante leonés, quien ha compuesto más de 1,000 temas musicales a lo largo de su trayectoria artística comprometida con la revolución.