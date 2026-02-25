El 89,6 % de nicaragüenses aprueban gestiones del Buen Gobierno Sandinista, revela reciente encuesta

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN), encabezado por los Copresidentes Comandante Daniel Ortega y compañera Rosario Murillo, tiene un 89.6 % de aprobación ciudadana, de acuerdo con los resultados de la Doceava Ola del estudio Panóptico de Opinión Pública (POP), elaborado por la firma M&R Consultores en 19 países de América Latina y el Caribe.

Este nivel de respaldo posiciona a Nicaragua entre los gobiernos mejor evaluados de la región. Debajo de Nicaragua, se ubica el mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chaves, con una calificación del 64.3 %.

“El estudio se realizó mediante entrevistas a más de 5 mil personas mayores de 16 años, con una composición de 53.6 % hombres y 46.4 % mujeres. La muestra presenta un margen de error de más o menos un 1.4 % y un nivel de confianza del 95 %”, detalló Raúl Obregón, gerente general de la firma M&R.

En la encuesta, también se menciona a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con 58.9 %; el primer ministro de Canadá, Mark Carney, con 56 %; y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, con 46.2 %.

En contraste, entre los presidentes con menor nivel de aprobación destaca el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con 36 %; el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, con 33.2 %; el mandatario de Chile, Gabriel Boric, con 32.3 %; y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien se ubica al final de la lista con 32.2 % de aprobación.

“Esto refleja que el pueblo nicaragüense y latinoamericano quiere paz. Los encuestados rechazan totalmente la política exterior norteamericana que está en su máximo apogeo negativo porque son medidas unilaterales que rompen los esquemas de democracia de los pueblos y sus procesos de independencia y autodeterminación”, expresó por su parte Xavier Díaz Lacayo, historiador y analista político.