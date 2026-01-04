Ejército venezolano denuncia secuestro del presidente Nicolás Maduro

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) denunció el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores durante un ataque ocurrido ayer sábado 3 de enero. El comunicado oficial del Ministerio de Defensa, firmado por el General en Jefe Vladimir Padrino López, condenó lo que calificó como un acto cobarde que incluyó el asesinato de miembros del equipo de seguridad.

El documento señaló que los perpetradores mataron a sangre fría a soldados y civiles inocentes durante el incidente.

Tras los sucesos del fin de semana, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia designó a Delcy Eloína Rodríguez Gómez como Presidenta Encargada de Venezuela. La decisión, tomada el mismo 3 de enero, le otorga todas las atribuciones y facultades para dirigir el país.

El ejército venezolano respaldó plenamente el Decreto de Estado de Conmoción Exterior emitido en todo el territorio nacional. El gobierno bolivariano garantizará la gobernabilidad del país mientras la institución militar despliega sus capacidades para la defensa y el mantenimiento del orden interno.

Las fuerzas armadas declararon una puesta en completo apresto operacional en la totalidad del espacio geográfico nacional. Esta medida implica la integración de elementos civiles y militares en una perfecta fusión popular militar policial.

El objetivo declarado es enfrentar la agresión imperial, formando un bloque de combate para «asegurar la libertad, independencia y soberanía de la Nación», según expresó el alto mando militar en el comunicado.

A continuación, el comunicado,

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

COMUNICADO OFICIAL DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza contundentemente el cobarde secuestro del ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro Comandante en Jefe, y de su señora esposa, la Primera Dama Dra. Cilia Flores de Maduro; hecho perpetrado ayer sábado 3 de enero de los corrientes, luego de asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad, soldados y ciudadanos inocentes.

Asimismo, en atención a la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 3 de enero de 2026, mediante la cual se designa a la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, Vicepresidenta Ejecutiva de la República, para asumir en condición de ENCARGADA, todas las atribuciones, deberes y facultades como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela; y en estricto cumplimiento a lo preceptuado en nuestra Carta Magna, la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción y la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación; respaldamos plenamente el Decreto de Estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, previamente suscrito. En este mismo sentido, el Gobierno Bolivariano garantizará la gobernabilidad del país, y nuestra institución continuará empleando todas sus capacidades disponibles para la defensa militar, el mantenimiento del orden interno y la preservación paz.

Por ende, activamos en la totalidad del espacio geográfico nacional y en perfecta fusión popular militar policial, la Puesta en Completo Apresto Operacional, a fin de integrar los elementos del Poder Nacional en la misión de enfrentar la agresión imperial, formando un solo bloque de combate para asegurar la libertad, independencia y soberanía de la Nación.

¡La FANB es el Ejército Unido Libertador del Siglo XXI!

¡Chávez vive!… ¡La Patria sigue!

¡Independencia y Patria Socialista!… ¡Viviremos y venceremos!

¡El Sol de Venezuela nace en el Esequibo!

¡Independencia o nada!… ¡Leales siempre…Traidores nunca!

Caracas, 4 enero de 2026

VLADIMIR PADRINO LÓPEZ

General en Jefe