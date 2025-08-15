Ejército de Nicaragua rescata a 4 pescadores de lancha naufragada en laguna de Perlas, Caribe Sur

El Distrito Naval Caribe del Ejército de Nicaragua rescató a 4 pescadores que quedaron a la deriva al dañarse el motor de la embarcación “El Pajarito”, en la que andaban faenando.

Los pescadores fueron encontrados y rescatados a 4.5 millas náuticas al sureste de la comunidad de Orinoco, municipio de Laguna de Perlas, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur.

De acuerdo con una nota de prensa del Ejercito, los rescatados son Jerry Blandón Nickens de 55 años, Wilber Josué Ruedas Álvarez de 39, Julio César Ortiz Miranda, de 36 y Nelson David García Díaz, de 34 años de edad.

Los hombres de mar fueron atendidos medicamente y llevados a puerto seguro, según informo el Distrito Naval del Caribe del Ejército de Nicaragua.