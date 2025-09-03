Ejército de Nicaragua brinda Desfile Militar al heroico pueblo nicaragüense

En saludo 46 aniversario de fundación del Ejército de Nicaragua, se realizó desde la Avenida de Bolívar a Chávez el Desfile Militar Pueblo-Ejército, en el que el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, expresó que, el mismo está dedicado al noble pueblo nicaragüense, reafirmando así el compromiso de la institución de continuar trabajando sin descanso, garantizando el bienestar de las familias nicaragüenses.

El General Avilés, en su intervención saludó a los miembros del Gabinete de Gobierno que presiden el desfile, los Copresidentes Comandante Daniel Ortega, la Compañera Rosario Murillo, miembros de la Comandancia General, Coroneles Generales Bayardo Rodríguez, Jefe del Estado Mayor General, Marvin Corrales, Inspector General, Primer Comisionado Francisco Díaz, Jefe de las Fuerzas Policiales, Licenciada Rosa Adelina Barahona, Ministra de Defensa, Mayor General Spiro Bassi, segundo jefe del Estado Mayor General.

“Hoy el Ejército de Nicaragua en ocasión del 46 aniversario de su fundación, dedica este desfile militar en honor al noble y digno pueblo nicaragüense, pueblo que en todos los tiempos ha luchado por la paz, la soberanía, la independencia, la autodeterminación y la integridad territorial dando sus mejores hijos en la defensa de estos sagrados intereses. Los hijos del pueblo que vestimos este uniforme de la patria este día marcharemos reafirmando nuestro compromiso de cumplir nuestras misiones y tareas, leales hasta el último suspiro de nuestras vidas en la defensa firme y sin dobleces de los derechos irrenunciables y fundamentos de la nación nicaragüense”, expresó.

El General Avilés enfatizó que, el desfile pone de manifiesto el compromiso de cada uno de los miembros de la institución, siendo integrada por el heroico pueblo nicaragüense, quien con firmeza defiende la paz y la soberanía nacional.

“Hoy marcharemos leales, firmes y cohesionados como dignos herederos del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, del General Sandino y de su divisa de Patria y Libertad. Marcharemos orgullosos de que somos el pueblo mismo uniformado, trabajando en su propio beneficio. Marcharemos leales, firmes y cohesionados, pensando siempre en la construcción de la patria libre, digna, justa y prospera y en paz que todos merecemos”, añadió.

Asimismo, señaló que, el desfile es una pequeña muestra del alto nivel con el que cuenta el Ejército de Nicaragua, con el que se ha garantizado la defensa de las conquistas del pueblo.

“Hermanos todos, hoy desfilarán en esta Avenida de Bolívar a Chávez, más de 2 mil 500 hermanos de armas y 250 medios de combate demostrando el alto nivel de firmeza y cohesión que hemos alcanzado para defender las conquistas y derechos de nuestro pueblo expresado en nuestra Constitución, Constitución que nos rige y que con honor y lealtad vamos firmemente a proteger, respetar y cumplir medianamente lo que en ella está establecido”, refirió.

“Honor y gloria al heroico pueblo, honor y gloria a nuestros héroes y mártires, honor y gloria a nuestros héroes nacionales, General José Dolores Estada, General Benjamín Zeledón, General Augusto C. Sandino. Viva el 46 aniversario del Ejército de Nicaragua, en cumplimiento de nuestras misiones y tareas, en defensa de la patria y la institución, viva el Ejército de Nicaragua”, finalizó.