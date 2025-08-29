Ejército de Nicaragua anuncia detonaciones en Paseo Xolotlán por celebración de 46 aniversario

El Ejército de Nicaragua realizará detonaciones controladas con cartuchos de salva este 29 de agosto, entre las 4 y 6 de la tarde, en las proximidades de la pista de motocross del Paseo Xolotlán, en la ciudad de Managua.

Desfile del Ejército de Nicaragua

Esta actividad forma parte de las prácticas militares y el acto central conmemorativo del 46 Aniversario de Fundación de la institución armada, según detalla la Nota de Prensa N° 203/2025 emitida oficialmente por el mando militar.

La Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores del Ejército nicaragüense hizo un llamado a la población para que no se alarme ante la presencia de efectivos militares y el sonido de las detonaciones que se escucharán en la zona.

«Les solicitamos atender las señales preventivas de seguridad con el fin de evitar accidentes«, señala el comunicado oficial, enfatizando la importancia de que los ciudadanos, especialmente quienes habitan o transitan por áreas cercanas al Paseo Xolotlán, mantengan la calma durante el desarrollo de estas actividades programadas.

La institución castrense advirtió sobre la presencia de fuerzas y medios de la institución en las áreas adyacentes a la pista de motocross del popular paseo capitalino. Esta notificación anticipada busca evitar confusiones o situaciones de pánico entre la población que pudiera interpretar erróneamente las detonaciones o el movimiento de personal militar.

Las medidas preventivas forman parte del protocolo de seguridad que implementa el Ejército cuando realiza este tipo de ejercicios en zonas urbanas o cercanas a centros poblados.

Celebración de 46 años de historia institucional

Las prácticas militares anunciadas se enmarcan en la conmemoración del 46 Aniversario de Fundación del Ejército de Nicaragua, una fecha significativa para la institución armada nacional que celebra casi medio siglo de existencia.

Estas actividades forman parte del acto central de las festividades institucionales que tradicionalmente incluyen demostraciones de capacidades técnicas y operativas de las distintas unidades que conforman la fuerza militar nicaragüense.

A continuación, el comunicado

EJÉRCITO DE NICARAGUA

NOTA DE PRENSA Nº 203/2025

REALIZACIÓN DE DETONACIONES

La Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores del Ejército de Nicaragua informa a la población en general que, el 29 de agosto de 2025, en horario de las 4 a las 6 de la tarde, se realizarán detonaciones con cartuchos de salva, como parte de las prácticas y acto central del 46 Aniversario de Fundación del Ejército de Nicaragua, en áreas cercanas a la pista de motocross del paseo Xolotlán, ciudad de Managua.

Por lo antes expuesto, se recomienda a la población en general y aledaña al sitio antes indicado, a no alarmarse por la presencia de fuerzas y medios de la institución y las detonaciones, les solicitamos atender las señales preventivas de seguridad con el fin de evitar accidentes.

En cumplimiento de las misiones y tareas: “Todo por la Patria”.

En defensa de la Patria y la Institución: ¡Firmeza y Cohesión!

Dado en la ciudad de Managua, a los veintinueve del mes de agosto del año dos mil veinticinco.

COMANDANCIA GENERAL

DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS Y EXTERIORES