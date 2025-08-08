Ejército captura a 4 personas y ocupa armas y motos en Río San Juan

Del 29 de julio al 7 de agosto del 2025, a través de servicios operativos del Destacamento Militar Sur, en el departamento de Río San Juan, se detuvo a cuatro nicaragüenses (3 varones y 1 mujer), y se ocupó un dron, armas, proyectiles, motocicletas y demás medios.

En la comunidad Siempre Viva, municipio de San Juan de Nicaragua, se retuvo a Cecilio Alberto Alvarado Dormo, a quien se le ocupó 1 arma de fuego de uso civil, sin la documentación establecida.

Mientras, en la comunidad Poco Sol, municipio de El Castillo, se retuvo a Nieve Lira Ocón, quien ingresó al país por paso no habilitado, procedente de Costa Rica, trasladando de manera ilegal 660 proyectiles de uso civil.

En tanto, en las comunidades Pueblo Nuevo 1 y 2, municipio de San Carlos, se retuvo a los ciudadanos José Pascual López Meza y Holman Monje Quintana, a quienes les ocuparon 4 motos que fueron ingresadas al país por paso no habilitado, procedentes de Costa Rica, sin la documentación establecida.

Y en el puente Santa Fe, se ocupó 1 dron, el cual fue ingresado al país de manera ilegal por la ciudadana Blanca Nubia Gonzales Vásquez, procedente de Costa Rica.

Los retenidos, las armas, los proyectiles, motocicletas y demás medios ocupados fueron entregados a las autoridades correspondientes.