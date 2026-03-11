Dusty Baker podría continuar trabajando en Pro del Béisbol nicaragüense

El legendario Dusty Baker, quien dirigió a Nicaragua en el actual Clásico Mundial de Béisbol, pese a haber quedado eliminado en tras jugar solo 4 partidos, todo parece que mantendrá su vínculo con el Béisbol pinolero.

Baker dijo en Conferencia de Prensa que su historia con Nicaragua aun no culmina, y se conoció que existe el interés de parte de las autoridades del país, a que Dusty se mantenga trabajando en el crecimiento y desarrollo de nuestro Béisbol.

En este añ0o 2026, uno de los torneos serán los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y ahí podría acompañar a la Selección Dusty Baker y por primera vez podría estar junto a Sándor Guido.

También se prevee que además de Baker, otros coaches extranjeros se mantengan trabajando con el team pinolero, justo como ocurrió en el Clásico Mundial de Béisbol.