Dusty Baker es presentado oficial como managers de Nicaragua

El legendario managers de Grandes Ligas, Dusty Baker, brindó una conferencia de prensa en el estadio Nacional Soberanía ante los medios de comunicación y confirmó que después de dirigir a Nicaragua en el Clásico mundial se va a retirar.



Durante la ceremonia de presentación, Dusty Baker, recibió la camiseta oficial de la selección que lleva el número 12 y dice «Dusty Jr», en la parte de atrás, y así fue presentado oficialmente como el manager del equipo nacional.



«Yo siento la presión como si estuviera en una serie mundial, será mi último trabajo como manager», fue lo primero que dijo el campeón de la serie mundial en 2022.



«Nosotros iremos al clásico mundial de béisbol a competir, sabemos el nivel que tienen todas las selecciones y vamos hacer las cosas bien, del talento no puedo decir mucho pero habrá tiempo para conocer a todos los jugadores», expresó el manager de Nicaragua para el Clásico Mundial.



Una vez concluyó la ceremonia de presentación Dusty Baker, hizo un recorrido por el Estadio Nacional Soberanía.



Durante el recorrido, conoció el área de vestidores, los gimnasios del estadio y toda la infraestructura de este coloso deportivo.



Uno de los momentos más emotivos fue cuando Dusty Baker, visitó la estatua en honor a Roberto Clemente, ubicada en la entrada del estadio.



Durante todo el recorrido Dusty Baker fue acompañado por el compañero Maurice Ortega Murillo, en representación del gobierno de Nicaragua y Nemesio Porras, eresidente de la Federación Nicaragüense de Béisbol Asociado.



Este miércoles Dusty Baker, hará una visita al estadio infantil Roberto Clemente, en el Parque Luis Alfonso, de Managua, a las once de la mañana, y por la tarde visitará el estadio Roberto Clemente, de Masaya.