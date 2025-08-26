Dos obreros mueren soterrados al caer dentro de una zanja en el Distrito 6 de Managua

Los obreros Mauricio Mariano Sánchez Sotomayor, de 24 años; y Ángel Gabriel Urbina Gutiérrez, de 18, murieron la tarde del lunes minutos después de sufrir un accidente laboral.
El hecho ocurrió en un sector conocido como El Cocal, cercano al barrio El Rodeo, en el distrito 6 de Managua, donde se realizan labores de evacuación de aguas pluviales.
Según Cazadores de Noticias, las víctimas trabajaban como ayudantes de topografía, y se acercaron a la orilla de una zanja para medir su profundidad, y en la acción cayeron accidentalmente al hueco de unos 3 metros.
Una fuerte cantidad de tierra, agua y lodo cayó sobre los obreros quienes fueron rescatados minutos después por otros trabajadores del proyecto.
En un intento por salvarles la vida, Mauricio y Ángel fueron trasladados graves en una camioneta al hospital Carlos Marx a donde llegaron fallecidos.
Según conocidos, Mauricio Sánchez era originario de Masaya; y Ángel Urbina, de Jinotega.