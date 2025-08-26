Dos obreros mueren soterrados al caer dentro de una zanja en el Distrito 6 de Managua

Los obreros Mauricio Mariano Sánchez Sotomayor, de 24 años; y Ángel Gabriel Urbina Gutiérrez, de 18, murieron la tarde del lunes minutos después de sufrir un accidente laboral.

Tragedia en Managua: Dos obreros mueren en trabajo

El hecho ocurrió en un sector conocido como El Cocal, cercano al barrio El Rodeo, en el distrito 6 de Managua, donde se realizan labores de evacuación de aguas pluviales.

Según Cazadores de Noticias, las víctimas trabajaban como ayudantes de topografía, y se acercaron a la orilla de una zanja para medir su profundidad, y en la acción cayeron accidentalmente al hueco de unos 3 metros.

Una fuerte cantidad de tierra, agua y lodo cayó sobre los obreros quienes fueron rescatados minutos después por otros trabajadores del proyecto.

En un intento por salvarles la vida, Mauricio y Ángel fueron trasladados graves en una camioneta al hospital Carlos Marx a donde llegaron fallecidos.

Según conocidos, Mauricio Sánchez era originario de Masaya; y Ángel Urbina, de Jinotega.

