Dos jóvenes mueren asfixiados dentro de un pozo en el Caribe Sur

Los ciudadanos Santos Eliseo López López de 27 años, y Hilber Ariel Miranda Rivas de 21, murieron asfixiados dentro de un pozo en construcción en la comunidad Flor de Pino en Kukra Hill, Caribe Sur, este sábado.

Tu Nueva Radio Ya conoció, preliminarmente, que uno de los jóvenes estaba laborando dentro del pozo al momento de sufrir problemas para respirar, por lo que el otro bajo para auxiliarlo, sin embargo, ambos quedaron atrapados y murieron por falta de oxígeno.

Los cuerpos de Santos Eliseo y Hilber Ariel, fueron recuperados por miembros de socorro, en tanto, las autoridades policiales investigan a fondo el caso.

Santos Eliseo, era originario de El Rama, en tanto, Hilber Ariel, de Laguna de Perlas, ambos municipios de El Caribe Sur.