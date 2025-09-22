Dos jovencitos se ahogan en la Laguna de Apoyo, en la parte correspondiente a Diriá

La mañana de este lunes fueron encontrados los cuerpos de los jovencitos Yadiel Agustín Hernández Téllez, de 13 años, y Juan Abel Franco Arias, de 14, quienes se ahogaron ayer en la laguna de Apoyo, en Diriá, Granada.

Los informes revelan que los dos chavalos pertenecían a la Iglesia de Los Santos de los Últimos Días y llegaron a la laguna en compañía de otros amigos para bañarse en el sector conocido como El Boquete.

Sin embargo, al entrar al agua se hundieron y fue imposible localizarlos ayer por la caída de la noche, por lo que policías, Cruz Blanca y los bomberos pospusieron para hoy la continuación de la búsqueda, hasta encontrarlos.

El cuerpo de Yadiel Agustín Hernández Téllez fue entregado a su mamá, Oneyda del Carmen Téllez Martínez, y el de Juan Franco López a su papá Juan Abel López.

Yadiel Agustín habitaba en el reparto Edwin López, en Diriomo, mientras que Juan Abel vivía en Diriá, donde las municipalidades brindaron apoyo a sus familiares para las honras fúnebres.

Con estas 2 fatalidades suman 4 los nicaragüenses que han muerto ahogados este año en la laguna de Apoyo, según las estadísticas de Tu Nueva Radio Ya.