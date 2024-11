Dos jovencitas desaparecen tras dejar cartas a sus padres y no ir a clases, en Managua

Valeria Michel Castro, de 15 años de edad, y su compañera de clases Aleyda Patricia Sánchez Soza, de 14 años, son los dos adolescentes que tienen comiéndose las uñas de la desesperación a sus familias, luego de que el pasado sábado salieran juntas y ya no se supiera más de ellas, en Managua.

“Yo sinceramente pienso que no andan solas, porque no tienen dinero, no llevan ropa, y a ellas las ‘engatusaron’. Eso fue alguien que se las llevó porque dejaron una carta y las dos dicen lo mismo, es como si alguien las hubiera escrito porque esa no es la letra de mi hija”, dijo la señora Dina Cerda, madre de Valeria Castro.

Igualmente don William Castro, detalló que el pasado viernes su hija Valeria y Patricia, no entraron a clase en el colegio Miguel Bonilla, donde les informaron que no llegaron y un amigo de ellas escuchó que iban a retirarse porque planeaban irse hacia León.

Agregó que su hija se ha estado comunicando por facebook, con un amigo, al que presuntamente le dijo que están en León.

Y presuntamente ambas jovencitas fueron vistas por última vez viajando hacia el departamento de León.

Las denuncias sobre la desaparición de Valeria Michel Castro, y Aleyda Patricia Sánchez Soza, fueron interpuestas en las estaciones 5 y 7 de policía, ya que viven en los barrios Milagro de Dios y Laureles Sur, respectivamente.

Doña Dina Cerda, pidió a quien sepa de ellas favor llamen a los teléfonos 8489-8090 o 8753-4868, o bien dirigirse al barrio Milagro de Dios, de la vuelta el horno una cuadra al norte.