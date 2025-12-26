Dos homicidios y 11 muertos por accidentes de tránsito registró la policía en Plan Navidad 2025

La Policía Nacional informó este viernes los resultados del Plan Navidad 2025, destacando que los días 24 y 25 de diciembre garantizó seguridad y paz a las familias nicaragüenses y visitantes extranjeros que disfrutaron de las actividades navideñas, destinos turísticos y balnearios.

El informe indicó que en el periodo se reportaron 2 muertes homicidas, lo que significa 7 muertes menos en comparación con el año 2024.

De acuerdo con los registros, en estos dos días, se reportaron 232 accidentes, que dejaron 11 fallecidos y varios lesionados. En el 2024 hubo 7 fallecidos y 12 lesionados en 299 accidentes.

De los fallecidos en accidentes, 4 eran de Jinotega, 4 de Matagalpa, 2 de Managua y 1 de Chinandega. Cinco eran conductores de vehículos, 4 de motocicletas, 1 pasajero y 1 peatón.

Sobre las causas, 8 fallecieron en accidentes ocasionados por el estado de ebriedad, 2 por exceso de velocidad y 1 por imprudencia peatonal.

Pr otra parte, entre el 24 y 25 de diciembre, la policía recibió 16 mil 810 llamadas en el Centro de Emergencia Línea 118, de las cuales 9 mil 310 corresponden a los departamentos y 7 mil 500 en Managua.

Se recibieron 99 denuncias por delitos y faltas penales. En comparación con el período anterior, hubo 7 denuncias menos y una disminución de 10 robos en sus diferentes modalidades: 3 con fuerza, 4 con violencia y 3 con intimidación.

El informe destaca que en el periodo se incautaron 500 gramos de cocaína y 4 libras de marihuana.

La Policía Nacional destacó que brindó protección y seguridad en actividades deportivas, culturales, tradicionales y piñatas, destinos turísticos, puertos de entradas, terrestres, marítimos y aéreos, además de barrios, comunidades, en mercados, paradas y terminales de buses, parques, carreteras y vías del país.